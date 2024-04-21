Непогода обернулась смертельной аварией на «Нарве»

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По факту смертельного ДТП 19 апреля на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, около 21:30 «Фольцваген Поло» двигался в сторону Кингисеппа. Из-за сложных дорожных условий иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где в этот момент двигалась «Хонда Стевегон».

В результате лобового столкновения погибла пассажирка «Фольцвагена».