Непогода обернулась смертельной аварией на «Нарве»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Петербургская полиция/ Телеграм

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По факту смертельного ДТП 19 апреля на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти,  около 21:30 «Фольцваген Поло» двигался в сторону Кингисеппа. Из-за сложных дорожных условий иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где в этот момент двигалась «Хонда Стевегон».

В результате лобового столкновения погибла пассажирка «Фольцвагена».

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