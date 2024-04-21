Поезд снес «Газель» под Гатчиной

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Автомобиль после столкновения превратился в груду металла.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, минувшей ночью на железнодорожном переезде Семрино-Сусанино произошло столкновение «Газели» и поезда.

Информация об аварии поступила в 01:12. В результате столкновения автомобиль был отброшен на соседние железнодорожные пути.

По предварительным данным, водитель «Газели» не пострадал.

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