Подростки громко ругались матом, затем напали на мужчину за замечание во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района утром 21 апреля сообщили о ссоре компании мужчин и подростков возле дома № 21 на улице Новой в Новом Девяткино.

Один из взрослых сделал замечание подросткам, которые громко ругались матом. Те в ответ развязали драку. Разнимали дерущихся сотрудники ближайшего супермаркета.

В полицию увезли 40-летнего мужчину и двоих несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Взрослый заявил, что к детям у него претензий нет. Подростки после беседы в отделе переданы близким.