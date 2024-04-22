Подростки громко ругались матом, затем напали на мужчину за замечание во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Всеволожского района утром 21 апреля сообщили о ссоре компании мужчин и подростков возле дома № 21 на улице Новой в Новом Девяткино. 

Один из взрослых сделал замечание подросткам, которые громко ругались матом. Те в ответ развязали драку. Разнимали дерущихся сотрудники ближайшего супермаркета.

В полицию увезли 40-летнего мужчину и двоих несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. Взрослый заявил, что к детям у него претензий нет. Подростки после беседы в отделе переданы близким.

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24.06.2022 4367
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