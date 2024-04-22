Мотосезон в Петербурге начнется с 4 мая

Традиционно в городе пройдет заезд байкеров. Мотосезон откроется возле стадиона «Газпром Арена», сообщает «АБН24».

Предполагается, что мотоциклисты начнут свой заезд от Батарейной дороги. Проедут по Петроградской стороне и Крестовскому острову, а после этого вернутся на свой старт.

Участники события смогут увидеть выступления артистов, принять участие в розыгрышах.