Мотосезон в Петербурге начнется с 4 мая

Автор: Сергей Агутин
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Традиционно в городе пройдет заезд байкеров. Мотосезон откроется возле стадиона «Газпром Арена», сообщает «АБН24».

Предполагается, что мотоциклисты начнут свой заезд от Батарейной дороги. Проедут по Петроградской стороне и Крестовскому острову, а после этого вернутся на свой старт.

Участники события смогут увидеть выступления артистов, принять участие в розыгрышах.

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