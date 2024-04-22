Россия попала в рейтинг стран с самым дешевым бензином

Самые доступные цены на топливо, согласно рейтингу, в Иране, Ливии и Венесуэле.

Россия разместилась на 17-м месте рейтинга стран с самым дешевым бензином. Средняя стоимость этого вида топлива в РФ составляет 55,2 рубля за литр, рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения, — цитирует ее РИА Новости.

В первой тройке лидеров топа — Иран (2,5 рубля за литр), Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). Тем временем самый дорогой бензин в Гонконге (274,9 рубля), Монако и Исландии (205,5 рубля).