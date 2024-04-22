В России условно осужденных иностранцев смогут депортировать на родину

Соответствующий закон подписал президент РФ.
Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон, позволяющий отправлять на родину иностранцев за совершение преступлений, не предполагающих тюремное заключение, или получивших условный срок.
Решения о выдворении иностранцев будут приниматься на основе решения суда по представлению ФСИН, просьбе самого осужденного или профильного органа иностранного государства.
При этом уточнен и перечень преступлений, после совершения которых депортация мигрантов будет невозможна, несмотря на условный срок. Речь идет о налоговых правонарушениях, несоблюдении таможенных правил, а также если осужденным не возмещен ущерб.
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