В России условно осужденных иностранцев смогут депортировать на родину

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующий закон подписал президент РФ.

Президент России Владимир Путин 22 апреля подписал закон, позволяющий отправлять на родину иностранцев за совершение преступлений, не предполагающих тюремное заключение, или получивших условный срок.

Решения о выдворении иностранцев будут приниматься на основе решения суда по представлению ФСИН, просьбе самого осужденного или профильного органа иностранного государства.

При этом уточнен и перечень преступлений, после совершения которых депортация мигрантов будет невозможна, несмотря на условный срок. Речь идет о налоговых правонарушениях, несоблюдении таможенных правил, а также если осужденным не возмещен ущерб.

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