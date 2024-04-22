Скорая помощь в Ленобласти отработала почти 9,5 тысяч заявок за неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Из них больше 2600 вызовов были связаны с жалобами пациентов на сердечно-сосудистую систему.

За прошлую неделю скорая помощь Ленинградской области выполнила 9459 выездов к пациентам. Из них 2562 человека, в том числе 385 детей, были госпитализированы.

Из почти 9,5 тысяч заявок более 2600 — выезды к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Один из выездов был в загоревшийся пансионат для пожилых в Сертолово. Среди пострадавших — 11 постояльцев и 3 сотрудника, выводивших пенсионеров из полыхавшего здания. Погорельцам была оказана своевременная помощь.

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