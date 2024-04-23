Жителя Подпорожья задержали за обман пенсионерок по телефону

За обман пенсионерок из Ленинградской области по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» задержан 22-летний житель Подпорожья. Преступления совершены 22 апреля.
Двум пенсионеркам из Подпорожья позвонил неизвестный. Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов, заявил, что их дочери стали виновницами ДТП, в котором пострадал ребенок. Чтобы родственниц не привлекли к уголовной ответственности, пожилые женщины должны были передать курьеру крупную сумму.
В итоге 89-летняя пострадавшая передала преступнику 250 тысяч рублей, а 85-летняя – 900 тысяч рублей. По факту мошенничества заведены два уголовных дела. Известно, что подозреваемый судим за грабеж и интимную связь с несовершеннолетней.
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05.02.2021 4306