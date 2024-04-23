Раскрыты дела об изнасиловании и поджоге 21-летней давности в Ленобласти

Полиция раскрыла два преступления, совершенные 20 апреля 2003 года в Киришском районе. К изнасилованию и поджогу автомобиля оказался причастен житель Санкт-Петербурга.

В садоводстве «Айсберг» около 06:00 мужчина, которому тогда было 22 года, изнасиловал 65-летнюю пенсионерку. В тот же день он поджег автомобиль ВАЗ-21043 в садоводстве «Радуга», принадлежавший родственнику изнасилованной пожилой женщины.

По факту случившегося были заведены два уголовных дела, которые расследовались вместе. В 2024 году полицейские установили поджигателя. Меру пресечения мужчине не избрали из-за истечения сроков давности.