В Петербурге стали чаще умирать

В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге скончались 5061 человек – это на 686 человек или 15,7 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Родились 3715 детей – это на 5 % больше, чем в предыдущем году. Естественная убыль населения увеличилась с 836 человек до 1346 человек.

В целом по России в феврале родились 97937 младенцев – на 3 % больше, чем в 2023 году. Умерло почти 150 тысяч человек. Смертность увеличилась на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Естественная убыль населения возросла с 37 до 52 тыс. человек.

В 2023 году смертность в РФ снизилась на 7 %. Средняя продолжительность жизни составила 73,4 года, на 0,8 года больше, чем в 2022 году. Младенческая смертность достигла исторического минимума – 4,2 на тыс. новорожденных.