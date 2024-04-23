Аналитики рассказали, за сколько лет россияне накопят на ремонт квартиры, если откажутся от кофе

Эксперты подсчитали стоимость ремонта дома в чашках напитка.

Если вы копите на ремонт квартиры, ускорить процесс можно очень просто. Для этого аналитики советуют отказаться от ежедневной покупки кофе или перекусов.

Сервис «Профи» подсчитал, что накопить на ремонт стоимостью в 500 тысяч рублей можно, если отказаться от кофе или перекусов на год. Если же улучшение жилищных условий требует миллиона рублей, в этом случае без напитка придется обходиться три года.

Как пишет LIFE, за основу была взята средняя стоимость кофе в России — 400 рублей, а также среднее потребление напитка.

«В среднем россияне выпивают 1000 чашек кофе за девять месяцев. Таким образом, если жители России откажутся от кофе на год, то они сэкономят более полумиллиона рублей на ремонте квартиры», — пишет редакция.