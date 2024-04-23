Латвия откажется от русского языка в школах

Уже с 2026 года он пропадет из школьной программы.

С 2026 года в Латвии русский язык больше не будет преподаваться в качестве второго иностранного языка в школах. Исключение сделают только для тех учеников, которые выбрали его до 1 сентября 2025 года — они смогут продолжить изучение предмета до окончания школы.

Вместо русского языка латвийским школьникам предложат изучать официальные языки Европейского союза или «иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании», сообщают СМИ.