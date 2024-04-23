В Ленобласти ввели платное посещение пяти экотроп

С 1 мая за посещение особо охраняемых природных зон придется заплатить.
Появилось распоряжение правительства Ленинградской области, устанавливающее размер платы за посещение особо охраняемых природных зон на территории региона.
Согласно документу, с 1 мая платным станет вход на «Колтушские высоты», а также в государственные заказники «Линдуловская роща», «Кургальский», «Раковые озёра» и «Выборгский».
Распоряжение было опубликовано на портале официальных правовых актов.
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