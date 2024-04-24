Как понять, что на вас взяли кредит?

Мошенники оформляют на себя кредиты, используя украденные паспортные данные. Как понять, что на паспорт взяли кредит, рассказала директор юридической группы Мария Яковлева.

Самый надежный способ узнать о кредитах, взятых на ваше имя – запрос кредитной истории. Она покажет все кредиты, включая даты и суммы кредитов. Запрос можно сделать через одно из шести уполномоченных бюро кредитных историй, контакты которых указаны на сайте ЦБ.

«Если в вашей кредитной истории обнаружены незнакомые кредиты, следует обратиться в кредитные организации, выдавшие эти кредиты, с требованием предоставить информацию о кредитных договорах и деталях предоставления кредитов», – сообщила Мария Яковлева

Если мошенничество подтвердится, нужно идти в полицию с заявлением о преступлении. Также следует защищать свои личные данные, не предоставлять копии паспорта неизвестным лицам, регулярно менять пароли к личным аккаунтам.

С 1 марта 2025 года физические лица получат возможность бесплатно подавать через Госуслуги заявления в бюро кредитных историй о самозапрете на заключение договоров потребительского кредита или займа. Многофункциональные центры начнут принимать такие обращения не позже 1 сентября 2025 года.

На момент подготовки публикации установить самозапрет через Госуслуги и МФЦ невозможно. Однако клиенты могут попросить банк ограничить определенные операции, например, онлайн-транзакции.