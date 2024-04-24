Пассажир рейса в Петербург угрожал взорвать самолет и пытался поджечь себя

Москвич на борту рейса «Сочи – Санкт-Петербург» угрожал применить взрывное устройство, а затем попытался поджечь себя и кресла в салоне.

«Поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением Сочи – Санкт-Петербург находится неадекватный пассажир. Прибывшие к месту происшествия мои коллеги задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции», – сообщила представитель МВД Ирина Волк

По предварительным данным, 31-летний москвич прошел предполетный досмотр, проник на перрон, взломав аварийную дверь, и забежал в самолет. На борту он начал кричать и нецензурную ругаться, угрожал применить взрывное устройство.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях. Решается вопрос об уголовном деле по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) с наказанием до 5 лет лишения свободы.