Синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть вернется тепло

Ждать осталось совсем недолго.
По словам синоптика Александра Колесова, улучшения метеоусловий в Петербурге и приграничных района Ленобласти стоит ждать только к выходным. Температура воздуха начнет расти с 26 апреля и даже немного превысит климатическую норму.
В выходные дни мы входим уже с приличной погодой. Не без дождиков, конечно, но с теплом в дневные часы, — поделился синоптик.
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23.04.2024 273