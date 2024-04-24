Синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть вернется тепло

Ждать осталось совсем недолго.

По словам синоптика Александра Колесова, улучшения метеоусловий в Петербурге и приграничных района Ленобласти стоит ждать только к выходным. Температура воздуха начнет расти с 26 апреля и даже немного превысит климатическую норму.

В выходные дни мы входим уже с приличной погодой. Не без дождиков, конечно, но с теплом в дневные часы, — поделился синоптик.