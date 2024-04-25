На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 25 апреля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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17.04.2024 614

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 134,178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;
  • км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 594-624 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, восстановление решеток на водоотливные лотки;
  • км 662-632 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов в разделительной полосе;
  • км 621-622 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, отвод воды от водопропускной трубы.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
  • км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):

  • км 71-99, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин;
  • км 47-55, Транспортная развязка км 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 93-98 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка барьерного ограждения;
  • подъезд к г. Выборгу №1 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
  • подъезд к г. Выборгу №1 км 4-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;
  • подъезд к г. Выборг №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 184-186 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 27 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов и силового барьерного ограждения;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
  • км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;
  • км 48-71, 132-139 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;
  • км 141-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – ппр «Борисоглебск»):

  • км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.