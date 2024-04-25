Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 134,178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;
- км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 594-624 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, восстановление решеток на водоотливные лотки;
- км 662-632 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов в разделительной полосе;
- км 621-622 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, отвод воды от водопропускной трубы.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
- км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 71-99, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин;
- км 47-55, Транспортная развязка км 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;
- км 93-98 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборгу №1 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;
- подъезд к г. Выборгу №1 км 4-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 184-186 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;
- км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 27 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов и силового барьерного ограждения;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;
- км 48-71, 132-139 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп;
- км 141-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – ппр «Борисоглебск»):
- км 40+162 мост через р. Нева (Ладожский мост) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, очистка полосы безопасности, восстановление деформационных швов.