Уроженец Крыма украл мотороллер, пылесос и телевизор во Всеволожском районе

По подозрению в краже 24 апреля на 30-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе задержали 34-летнего уроженца Крыма.
По предварительным данным, вечером 23 апреля мужчина проник в дом в садоводстве «Автомобилист». Его добычей стали мотороллер, телевизор и моющий пылесос известного бренда.
Ущерб 37-летняя хозяйка дома оценила примерно в 200 тысяч рублей. Задержанный ранее привлекался к ответственности за многочисленные кражи и смертельные ДТП.
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21.05.2023 1146