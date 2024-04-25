Уроженец Крыма украл мотороллер, пылесос и телевизор во Всеволожском районе

По подозрению в краже 24 апреля на 30-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе задержали 34-летнего уроженца Крыма.

По предварительным данным, вечером 23 апреля мужчина проник в дом в садоводстве «Автомобилист». Его добычей стали мотороллер, телевизор и моющий пылесос известного бренда.

Ущерб 37-летняя хозяйка дома оценила примерно в 200 тысяч рублей. Задержанный ранее привлекался к ответственности за многочисленные кражи и смертельные ДТП.