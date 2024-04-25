Трое мужчин опоили наркотиками школьницу из Ленобласти и вступили с ней в интимную связь  

Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Кудрово Всеволожского района. С двумя знакомыми он опоил 15-летнюю девушку наркотиками и вступил с ней в интимную связь.

Пострадавшая познакомилась с преступником через мессенджер, договорилась о встрече 4 февраля 2024 года. Новый знакомый вызвал школьнице такси. Трое мужчин употребили вместе с несовершеннолетней наркотики и вступили с ней в интимную связь, зная, что ей не исполнилось 16 лет.

После происшествия школьницу доставили в больницу с отравлением наркотиками. Было заведено уголовное дело. Одного из злоумышленников задержали 23 апреля. Ранее его дважды судили за пьяное вождение.

Задержанный дал признательные показания. Местонахождение 42-летнего злоумышленника, ранее судимого за кражи, грабежи, оборот наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти, и его 31-летнего подельника устанавливается.