Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и попросить помощи у НАТО

Президент республики заявил, что оппозиция добивается смены власти в Кобринском районе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля заявил о планах оппозиции и их кураторов захватить Кобринский район Белоруссии и установить там другую власть.
Более того, глава республики утверждает, что оппозиция намерена просить НАТО о вводе войск на территорию района.
Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска, — цитирует Лукашенко РИА Новости.
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