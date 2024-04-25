20-летняя девушка, впавшая в кому после соревнований в Петербурге, скончалась

Студентка на протяжении недели не приходила в сознание.
Студентка университета промтехдизайна в Петербурге, впавшая в кому после спортивных соревнований, скончалась.
Как передает Mash на Мойке, у девушки после сдачи нормативов произошло кровоизлияние в мозг. После экстренной госпитализации студентку удалось реанимировать. Неделю пациентка находилась в коме.
Предварительно, у девушки не выдержало сердце.
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08.12.2021 1735