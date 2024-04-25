Конец недели в Ленобласти будет дождливым, но теплым

В МЧС рассказали, какой погоды ждать в регионе 26 апреля.

Согласно прогнозу ведомства, в Ленобласти 26 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут дожди. При этом температура воздуха составит до +8…+13 градусов, а на востоке и до +17.

Порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.