Конец недели в Ленобласти будет дождливым, но теплым

Автор: Анастасия Щербакова
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В МЧС рассказали, какой погоды ждать в регионе 26 апреля. 

Согласно прогнозу ведомства, в Ленобласти 26 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут дожди. При этом температура воздуха составит до +8…+13 градусов, а на востоке и до +17.

Порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.

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24.04.2024 62
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