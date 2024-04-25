Полиция задержала мигрантов, похитивших петербуржца и вымогавших у него 800 тысяч

Иностранцы усадили потерпевшего в автомобиль и вывезли в Ленинградскую область.

24-летний инженер сети супермаркетов из Петербурга стал жертвой разбойного нападения. По словам потерпевшего, группа злоумышленников, угрожая ножом и пистолетом, посадили петербуржца в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как позже выяснилось, это было Новоселье Ломоносовского района.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, преступники вымогали у своей жертвы 800 тысяч рублей. Однако таких денег у мужчины не было. В итоге злоумышленники забрали у потерпевшего 20 тысяч рублей и еще 40 тысяч заставили перевести на карту.

Уже днем 24 апреля полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали двух неработающих 21-летних граждан одного из государств ближнего зарубежья. Розыск еще двух продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.