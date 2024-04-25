На «Сортавале» 1,5 месяца будут действовать ограничения движения

Трассу ждет ремонт.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, на участке автодороги А-121 «Сортавала» с 9 по 25 километр в пределах Всеволожского района Ленинградской области будет поэтапно перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях.

Ограничение пропускной способности будет действовать с 12 мая по 25 июня. На оставшейся свободной полосе также будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.