Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Автор: Анастасия Щербакова
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На данный момент показатель составляет меньше трех процентов.

Президент России Владимир Путин назвал рекордно низким нынешний уровень безработицы в стране.

Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее 3%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту,  — отметил президент, выступая на съезде промышленников и предпринимателей 25 апреля.
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25.04.2024 47
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