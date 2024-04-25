Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

На данный момент показатель составляет меньше трех процентов.

Президент России Владимир Путин назвал рекордно низким нынешний уровень безработицы в стране.

Сегодня в России рекордно низкая безработица – менее 3%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту, — отметил президент, выступая на съезде промышленников и предпринимателей 25 апреля.