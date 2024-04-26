На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 175 (мост через р.Паша) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;

км 57,90,84,96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 122 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-670 ограничение скорости движения в направлении г.Москва с 08:00 до 19:00, замена противоослепляющих экранов в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 35-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение повреждений сопряжения неукреплённой обочины;

км 47-55, транспортная развязка км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от пыли и грязи механизированным способом;

км 93-98 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена и выправка барьерного ограждения;

подъезд к г. Выборгу №1 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка технических проходов;

подъезд к г. Выборгу №2 км 2-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 184-186 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, строительство линии освещения.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков;

км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

км 9-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 141-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):