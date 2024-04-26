Петербуржец выплатил 1 млн рублей алиментов в обмен на водительские права

Жителю Санкт-Петербурга пришлось выплатить задолженность по алиментам 17-летней дочери, чтобы вернуть водительское удостоверение.

Долгое время 38-летний мужчина нигде официально не работал, деньги на ребенка перечислял нерегулярно. Задолженность превысила 1,1 миллиона рублей.

Выяснилось, что петербуржец неофициально работал таксистом – до тех пор, пока его не остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД. На прием в районный отдел мужчина пришел в тот же день, деньги на погашение задолженности по алиментам также нашлись.