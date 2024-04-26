Дорожникам Ленобласти предстоит обновить порядка 200 километров региональных трасс

Большая часть работ пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как подчеркнули в областном правительстве, в основе ремонтной программы — обращения жителей области. При этом часть объектов, запланированных на 2025 год будет выполнена досрочно этим летом. Чтобы минимизировать неудобства водителей работы будут вестись по ночам там, где это позволяет местность.

Первые ремонты на областной дорожной сети уже идут во Всеволожском, Тосненском и Выборгском районах.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.