Школьницы из Выборга вывели трех человек из горящего дома

В Ленинградской области наградили двух школьниц из Выборга. Маргарита Воробьева и Стефания Архангельская на новогодних каникулах вывели трех человек из горящего дома.
Девочек отметило грамотами Главное управление МЧС России за смелые и решительные действия в экстремальной ситуации.
Награждение Маргариты и Стефании состоялось в Гатчине 25 апреля. Девочек чествовали на праздновании 375-летия пожарной охраны России. Школьницы получили награды вместе со взрослыми профессиональными спасателями.
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