Школьницы из Выборга вывели трех человек из горящего дома

В Ленинградской области наградили двух школьниц из Выборга. Маргарита Воробьева и Стефания Архангельская на новогодних каникулах вывели трех человек из горящего дома.

Девочек отметило грамотами Главное управление МЧС России за смелые и решительные действия в экстремальной ситуации.

Награждение Маргариты и Стефании состоялось в Гатчине 25 апреля. Девочек чествовали на праздновании 375-летия пожарной охраны России. Школьницы получили награды вместе со взрослыми профессиональными спасателями.