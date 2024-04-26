Школьницы из Выборга вывели трех человек из горящего дома

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области наградили двух школьниц из Выборга. Маргарита Воробьева и Стефания Архангельская на новогодних каникулах вывели трех человек из горящего дома.

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Фото: Команда 47/ВКонтакте

Девочек отметило грамотами Главное управление МЧС России за смелые и решительные действия в экстремальной ситуации.

Награждение Маргариты и Стефании состоялось в Гатчине 25 апреля. Девочек чествовали на праздновании 375-летия пожарной охраны России. Школьницы получили награды вместе со взрослыми профессиональными спасателями.

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