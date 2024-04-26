Раскрыты самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в России по состоянию на апрель получают IT-специалисты и геодезисты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервисы для поиска работы.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий вошли DevOps-инженер (250 тысяч рублей), руководитель группы разработки (201 тысяча рублей), дата-сайентист (200 тысяч рублей), системный аналитик и геодезист (оба — чуть более 150 тысяч в месяц).

Ранее аналитики выяснили, что треть опрошенных россиян (35 %) хотели бы сменить профессию, но пока не знают, чем хотят заниматься.