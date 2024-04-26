Закон о праве приставов на применение оружия внесен в Госдуму

Также представителям закона хотят позволить использовать физическую силу.

В Госдуму 26 апреля внесли закон, позволяющий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу во время несения службы.

Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, — указано в документе.

Сейчас таким правом обладают только силовые подразделения органов принудительного исполнения (ФССП). После принятия закона это право распространится и на других сотрудников ведомства.