Синоптик рассказал, когда в Ленобласти и Петербурге снова потеплеет до +20

По словам метеоролога, уже с 26 апреля температура воздуха в регионах начнет постепенно расти.

Погода в Петербурге и Ленобласти с 26 апреля начнет налаживаться. Уже в начале следующей недели столбики термометров могут показать долгожданные 20 градусов тепла.

В дальнейшем по всему нашему региону будет тепло, особенно в дневные часы, до +10 …+15 гр., а 29 апреля даже до +20 гр., так что температура точно будет превышать норму, — пообещал синоптик Александр Колесов.