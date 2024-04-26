Синоптик рассказал, когда в Ленобласти и Петербурге снова потеплеет до +20

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам метеоролога, уже с 26 апреля температура воздуха в регионах начнет постепенно расти.

Погода в Петербурге и Ленобласти с 26 апреля начнет налаживаться. Уже в начале следующей недели столбики термометров могут показать долгожданные 20 градусов тепла.

В дальнейшем по всему нашему региону будет тепло, особенно в дневные часы, до +10 …+15 гр., а 29 апреля даже до +20 гр., так что температура точно будет превышать норму, — пообещал синоптик Александр Колесов.
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