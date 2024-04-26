Мошенники нацелились на ветеранов: МВД предупредило о новой схеме обмана

МВД обнаружило новую мошенническую схему по выманиваю денег у пожилых ветеранов в преддверии Дня Победы.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в России зафиксированы случаи нового вида мошенничества. Аферисты создают ресурсы, на которых ветеранам обещают выплаты до 300 тысяч рублей. Однако для их получения пожилым гражданам якобы необходимо внести «комиссию».

Решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться – на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. Необходимым условием является оплата «комиссии» и введение данных банковской карты, — предупредила Ирина Волк.