Вильфанд опроверг прогнозы об аномально жарком лете в России в 2024 году

По словам главы Гидрометцентра России, лето в этом году будет близко к климатической норме.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в северных регионах России температура этим летом будет преимущественно выше нормы, а на остальной территории страны — близкой к ней.

В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето повсеместное, — цитирует синоптика РИА Новости.