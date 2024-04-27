Вильфанд опроверг прогнозы об аномально жарком лете в России в 2024 году

По словам главы Гидрометцентра России, лето в этом году будет близко к климатической норме.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в северных регионах России температура этим летом будет преимущественно выше нормы, а на остальной территории страны — близкой к ней.
В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето повсеместное, — цитирует синоптика РИА Новости.
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26.04.2024 263