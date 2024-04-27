Северное сияние запечатлели над Ладогой – фото

Автор: Сергей Агутин
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В ночь на 27 апреля небо над Ленинградской областью озарило северное сияние. Розовые, фиолетовые, желтые и зеленые переливы запечатлели на Ладоге.

Фотографии опубликованы в telegram-канале «АстроФотоБолото». Сделать кадры удалось на старинном каменном моле.

«Наконец появилось ясное небо, луна взошла после часа ночи и дала возможность полюбоваться млечным путем и проплывающими мимо водолазами», – написали в telegram-канале

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Фото: t.me/astrophotoboloto

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