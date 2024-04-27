Неизвестные подожгли магазин автозапчастей, чтобы скрыть кражу в Ленобласти

В Ленинградской области заведено уголовное дело о пожаре в ангаре в деревне Большая Вруда Волосовского района. Неизвестные подожгли помещение, в котором находился магазин автозапчастей, чтобы скрыть кражу различных товаров.

Пожар произошел 22 ноября 2023 года около 07:45 в промышленной зоне. В одном из ангаров находился магазин автозапчастей, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, и точка по разборке автомобиля.

При пожаре никто не пострадал. Сумма ущерба составила миллион рублей. Полгода дознаватели выясняли причину пожара. Электропроводки со следами аварийных узлов в ангаре не было обнаружено.

Индивидуальный предприниматель не обнаружил на месте пожара большое количество имущества. Специалисты сделали вывод, что магазин подожгли неизвестные, чтобы скрыть следы другого преступления. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.