Новый циклон обрушится на Ленобласть и Петербург в разгар майских праздников

Он принесет с собой дожди и прохладу.

Во вторник, 30 апреля, в Ленобласть и Петербург нагрянет новый циклон, которые принесет дожди, рассказал синоптик Александр Колесов. Однако, по оценкам метеоролога, осадки ожидаются только в ночное и утреннее время, а понижение температуры будет незначительным.

Днем западный, северо-западный ветер немного охладит воздух, поэтому температура снова понизится до +13…+15 гр., — рассказал синоптик о погоде 30 апреля.

До тех пор жителей регионов ожидает по-настоящему весенняя погода — до +20 градусов и минимум осадков.