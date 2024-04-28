Замначальника отдела полиции Гатчины арестована за необычную взятку

Суд 27 апреля заключил под стражу заместителя начальника отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления УМВД Гатчинского района Елену Куляпину. Ей вменяют крупную взятку.
По данным следствия, в 2024 году Елена Куляпина изучила материал о компании, сотрудников которой подозревали в мошенничестве. Она предложила представителям фирмы решение вопроса – в обмен на постановление об отказе от уголовного дела устроить в компанию своего мужа и платить ему зарплату.
Представители фирмы согласились, мужчина проработал с июля 2023 года до апреля 2024-го и получил 507 456,48 рублей.
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