Дантист вкрутил зубной имплант в мозг пациента сквозь треск костей

В турецком городе Бурса 40-летний мужчина обратился в частную клинику, где ему удалили зуб и собирались поставить имплант.

«Когда врач пытался установить зуб, я заметил, что он прикладывает чрезмерные усилия. Я указал ему на это, добавив, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально», – рассказал пострадавший

Мужчина потерял сознание, и его доставили в ближайшую больницу. Оказалось, что врач слишком сильно вкрутил протез, в результате чего имплант пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг.

После длительной операции хирургам удалось извлечь медицинское изделие из тела пациента, который после случившегося подал в суд на клинику и дантиста.