Дантист вкрутил зубной имплант в мозг пациента сквозь треск костей

Автор: Сергей Агутин
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Врачи
Фото: Baltphoto.ru

В турецком городе Бурса 40-летний мужчина обратился в частную клинику, где ему удалили зуб и собирались поставить имплант.

«Когда врач пытался установить зуб, я заметил, что он прикладывает чрезмерные усилия. Я указал ему на это, добавив, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально», – рассказал пострадавший

Мужчина потерял сознание, и его доставили в ближайшую больницу. Оказалось, что врач слишком сильно вкрутил протез, в результате чего имплант пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг.

После длительной операции хирургам удалось извлечь медицинское изделие из тела пациента, который после случившегося подал в суд на клинику и дантиста.

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14.04.2022 3498
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