Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 395-ти военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Вам будет интересно Шойгу озвучил потери ВСУ за время военной спецоперации Украина потеряла в общей сложности порядка 500 тысяч военнослужащих. Согласно данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, Украина за время СВО потеряла... 23.04.2024 264

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка в ДНР. За сутки отражено 10 контратак штурмовых групп. ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица «МСТА-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100 мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 125-ти военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.