Невролог перечислила работающие методы снятия мигрени

Мигрень – хроническая головная боль, приступы которой мешают человеку нормально жить. Вылечить мигрень нельзя, однако существуют эффективные методы ее облегчения.
Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.
«Пациенту можно назначить специальные препараты, если обычные обезболивающие ему не помогают. Это триптаны, — они более селективные и помогают снять только приступы мигрени», – рассказала специалист.
Если приступы частые, больше 5-8 раз в месяц, то врачи назначаю профилактическую терапию. Также при хронической мигрени могут помочь уколы ботокса в определенные точки лица и шеи, в частности, в область виска. Некоторые рекомендуют посетить остеопата или психолога, однако, по словам Шаповаловой, массаж или терапия у психолога не поможет избавиться от мигрени.
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«Открою секрет: как только кто-то вам говорит, что избавит вас от мигрени навсегда, знайте – перед вами шарлатан. Помогут только лекарственные методы и модификация образа жизни: наладить режим сна, режим питания, максимально исключить провокаторы мигрени. Поэтому вместо того, чтобы пить по 10 таблеток в день и надеяться на сомнительные методики, лучше посетить невролога», – заключила специалист.