«Спрашивали, чей Крым»: автобус из Петербурга задержали на границе с Литвой

Как утверждают СМИ, туристов даже проверяли на детекторе лжи.

Автобус с гражданами Молдавии, следовавший из Петербурга, был задержан на границе с Литвой . Как утверждает «КП», всех пассажиров и их багаж проверяли несколько раз. Более того, туристам задавали провокационные вопросы, а кого-то даже проверяли на детекторе лжи.

Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине. По итогам этих проверок, были «отсеяны» 17 человек, но автобус через границу так и не пустили, — рассказал один из пассажиров.