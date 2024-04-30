Спасатели продолжают мониторинг паводковой ситуации в Приозерском районе

Согласно отчету экстренной службы, подтоплений жилых и социальных объектов не зафиксировано.
Аварийно-спасательная служба продолжает осуществлять мониторинг паводковой ситуации в Приозерском районе Ленобласти.
Как передают спасатели, подтоплений жилых домов и объектов социальной инфраструктуры не выявлено.
…Раздали местному населению листовки о действиях при угрозе возникновения наводнения или паводка. Результаты мониторинга переданы в администрацию Приозерского района. Напоминаем, телефон единой службы спасения 112, — указано в сообщении.
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