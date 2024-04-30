Илон Маск за пять дней заработал 37 млрд долларов

Автор: Анастасия Щербакова
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На текущий момент состояние бизнесмена составляет порядка $202 млрд долларов. 

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск всего за пять дней смог увеличить свое состояние на 37 миллиардов долларов. Как передает иностранные СМИ, бизнесмен смог заработать столько в результате сотрудничества с технологической компанией из Китая Baidu.

Теперь состояние предпринимателя составляет около $202 миллиардов долларов, что обеспечило ему третье место богатейших людей мира.

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05.04.2024 255
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