Илон Маск за пять дней заработал 37 млрд долларов

На текущий момент состояние бизнесмена составляет порядка $202 млрд долларов.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск всего за пять дней смог увеличить свое состояние на 37 миллиардов долларов. Как передает иностранные СМИ, бизнесмен смог заработать столько в результате сотрудничества с технологической компанией из Китая Baidu.

Теперь состояние предпринимателя составляет около $202 миллиардов долларов, что обеспечило ему третье место богатейших людей мира.