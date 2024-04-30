Россиян предупредили о новых уловках мошенников в период майских праздников

Эксперты рассказали о самых распространенных схемах обмана.

В «Почта банке» рассказали, какие мошеннические схемы используют злоумышленники во время майских выходных. Так, сейчас одни из самых распространённых уловок — дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы и помощь в участии в акции «Бессмертный полк».

Для реализации схемы с о праздничным пособием аферисты будут просить реквизиты банковской карты и SMS-коды для подтверждения операции. Или вынудят скачать приложение, которое позволит им получить удаленный доступ к мобильному банку жертвы и вывести все средства.

Кроме того, мошенники могут предложить открыть вклад на сезонных или праздничных условиях, а также «выгодно» инвестировать средства. Для этого они попросят закрыть действующие счета или оформить потребительский кредит, а полученные деньги перевести через «транзитный» и «безопасный» счет, пишет РИА Новости.

Эксперты банка предупреждают, что мошенники будут применять и другие легенды — настаивать на переоформлении SIM-карты, пугать утечками персональных данных, кражей средств или взломом аккаунта на Госуслугах. Специалисты советуют не поддаваться эмоциям, а перезванивать по номерам, указанным на банковской карте или горячей линии оператора.