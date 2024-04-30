Наступившее в регионе потепление продолжится.
Согласно прогнозу МЧС, 1 мая встретит жителей Ленинградской области теплой погодой. В регионе ожидается небольшая облачность с прояснениями и минимум осадков.
Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 гр., местами до 0 гр., днем +9…+14 гр., на юге местами до +17 гр, — указано в прогнозе ведомства.
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30.04.2024 20