Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Отражено девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «DANA 2» чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 20 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».