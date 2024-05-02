Опубликован график магнитных бурь на май — метеозависимым приготовиться

Геомагнитный фон в отдельные периоды будет повышенным.

В последний месяц весны жителей Земли ждут два периода повышенной геомагнитной активности. Первый из них пришелся на начало мая и уже подходит к концу.

Как сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в первые два дня мая графики геомагнитной активности окрасились в оранжевый цвет, набрав четыре балла.

Однако уже третьего числа графики снова станут «зелеными» вплоть до 22 мая. Затем последует серия геомагнитных возмущений, которые будут длиться три дня — с 23 по 25 мая включительно.