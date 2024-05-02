Жителей Ленобласти приглашают принять участие в акции #СтранаГероев

Во время акции ветераны СВО рассказывают о своих предках — участниках Великой Отечественной войны.

Идея акции принадлежит ветерану СВО из Ленобласти Андрею Фетисову. Андрей уже дал старт акции и рассказал историю своей семьи.

«Мой дед — Федор Иванович Петерсон, который принимал участие в войне. Он как и я, в период начала войны был уже возрастным. Принимал участие в защите Волховской ГЭС и в восстановлении линии электропередач. За участие в Великой Отечественной войне он получил Красную звезду и Орден Боевого Красного знамени», — рассказал Андрей Фетисов.

Участвовать может каждый: необходимо записать небольшое видео о своих героях Великой Отечественной войны или СВО и разместить на собственной страничке в соцсетях с хештегом #СтранаГероев. Сделать фирменную аватарку ко Дню Победы поможет чат-бот «Страна героев» в «Телеграме» – @heroes_russia_bot.