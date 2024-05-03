Следующая неделя встретит жителей Ленобласти и Петербурга заморозками и мокрым снегом

Формировать погоду в регионах будет антициклон.

На следующей неделе на погоду в Петербурге и Ленобласти будет оказывать влияние антициклон. По словам синоптика Александра Колесова, в регионы придут похолодание и мокрый снег.

Основное похолодание ждем на следующей неделе, там и ночью будет в Санкт-Петербурге около 0 градусов и даже отрицательные значения вероятны, и днем не выше +8 гр. Погоду снова будет определять антициклон, но восточная его часть с северными ветрами. Так что осадков не очень много, но те, что будут, начнут выпадать в виде мокрого снега и снега, — сообщил синоптик.